انطلاق فاعليات الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

انطلقت أعمال الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا" بالعاصمة تونس والذي يستمر في الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري .

وقام رئيس اتحاد الإذاعات العربية محمد بن فهد الحارثي، والمدير العام للاتحاد عبدالرحيم سليمان بتكريم وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي ووزير الاعلام السوري بطرس الحلاق .

وحلت الممثلة المصرية شيرين والمخرج اللبناني جورج خباز والممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني والمخرج الليبي حسن قرفال والمخرجة والمغربية سناء عكرود، إلى جانب الممثليْن السورييْن ميلاد يوسف وروعة السعدي كضيوف شرف المهرجان.

واحتضن مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، الذي أحياه الفنان محمد علي كمون يحمل عنوان "عطور عربية" والذي يمثل جزءًا من التراث الموسيقي التونسي.

كما تم تكريم عبد العزيز قاسم، المدير العام الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية (سابقا)، والممثل والمخرج التونسي المنصف البلدي، ورئيسة الإذاعة المصرية سابقا إيناس جوهر وهاني فرّاج الرئيس الأسبق للجنة الإدارية المالية والقانونية للاتحاد والمخرجة التلفزيونية والسينمائية إيناس يعقوب من البحرين، والفنان تقيّ الدين صوبيرا من جزر القمر.

ويعود المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون للانتظام بتونس دولة المقرّ، بعد أن أقيمت دورته الماضية بالمملكة العربية السعودية ، وتسجّل هذه الدورة مشاركة 15 هيئة تلفزيونية عضوة في الاتحاد في المسابقة الرسمية لمختلف الأصناف البرامجية والإخبارية منها 90 عملا في الأقسام الرئيسية للمسابقة و50 عملا في الأقسام الموازية.

وأعد المنظمون مجموعة من الندوات المهنية والبرامجية والهندسية، تهتمّ أساسا بمحاور "الإعلام السياحي" و"الدراما العربية في العصر الرقمي" و"الذكاء الاصطناعي وأدواته في إنتاج المحتوى" و"الأفلام الوثائقية: تحديّات الإنتاج والفرص المتاحة" وكذلك "التعليق الرياضي في الوطن العربي".