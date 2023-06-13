تسهيلات لأبناء جامعة المنيا الوافدين للحصول على تجديد الإقامة

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إنه استكمالا لجهود الجامعة في دعم ابنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، تواصلت الجامعة مع الوزارات المعنية، والجهات التنفيذية، والتنسيق مع إدارة الجوازات، وتوفير جميع سبل الدعم لتيسير إنهاء إجراءات الإقامة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بجامعة المنيا، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وتضمنت التسهيلات التي قامت بها الجامعة، تيسير الحصول على تجديد الإقامة والتأشيرات لطلابها من الوافدين وتوفير وسيلة لانتقالهم لمقر إدارة الجوازات بأسيوط لإنهاء إجراءات منحهم الإقامة.

وأشار إلى أن الجامعة تبنت استراتيجية لجذب ورعاية ابنائها من الطلاب الوافدين من خلال مكتب إدارة الوافدين بالجامعة؛ لتيسير جميع الإجراءات اللازمة لتقدمهم للدراسة بالجامعة، وتيسير إجراءات التحاقهم وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم في العملية التعليمية، والحرص على حل مشاكلهم وتذليلها سريعا، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".