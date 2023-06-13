قال عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يحزن عندما لا يشارك مع الفريق الأحمر بصفة أساسيا في المباريات.

وأضاف السولية في تصريحات تليفزيونية: «سواء أشارك في المباريات أو لا أشارك أحترم قرار الجهاز الفني، ولكني أحزن عندما لا ألعب».

وتابع: «غيابي عن المباريات لا يؤثر على المستوى الذي أقدمه عندما أعود مرة أخرى للتشكيل، وأتمنى أن يظهر من يلعب بدلا مني بأفضل مستوى».

وواصل السولية: «الاعتزال في الأهلي حلم بالنسبة لي، حتى إذا رحلت عن الفريق سوف أعود لأنهي مسيرتي الرياضية في القلعة الحمراء، وهذا ما أخطط له».

وبسؤاله عن إلقاء الميدالية الفضية لبطولة إفريقيا في الموسم الماضي، قال: «كان هناك شعور بعدم العدل وكنت في حالة غضب كبيرة، ولكن إذا تكرر الأمر لن أفعل ذلك».

وأتم: «هو موقف وانتهى وعدنا إلى نفس الملعب أمام نفس الفريق وحصلنا على لقب البطولة الإفريقية».