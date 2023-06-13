متحدث النواب الليبي: الذهاب للانتخابات دون توافق سياسي خطر حقيقي

قال عبدالله بليحق، المُتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن هناك توافقًا بين النواب لاستكمال أعمال لجنة 6+6 والوصول للانتخابات.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الذهاب للانتخابات دون تحقيق التوافق السياسي خطر حقيقي.

وأكد أن القوانين الصحيحة ستساعد في نجاح العملية الانتخابية، منوهًا أن إلزام لجنة 6+6 بجولة ثانية للانتخابات الرئاسية غير مقبول.

وأوضح «بليحق» أن مجلس النواب الليبي أوفى بجميع القوانين اللازمة للانتخابات، لافتًا إلى أن وجود حكومة مُوحدة يضمن نجاح الاستحقاق الانتخابي.

وناقش مجلس النواب الليبي في جلسة رسمية، الاثنين، عدة ملفات من بينها الاطلاع ومناقشة مخرجات اجتماعات بوزنيقة والقوانين التي انجزتها اللجنة الليبية المشتركة لصياغة القوانين «6+6».

وانطلقت جلسة البرلمان الليبي بكلمة للمستشار عقيلة صالح تحدث خلالها عن اجتماعات لجنة إعداد القوانين الانتخابية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «6+6»، وحضوره إلى المغرب بالتزامن مع ختام جولة اللجنة هناك.