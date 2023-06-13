يقع الكثير من الأشخاص عرضة للاستغلال التجاري عبر مواقع التسوق الإلكتروني عند شراء أدوية قليلة الفعالية أو ذات نوعية رديئة تسبب الأعراض الجانبية.



وصمم طلاب بتخصص العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، تطبيقا إلكترونيا سهل الاستخدام للكشف عن علب الدواء المزيفة، بضغطة زر لكاميرا الهاتف لتخرج نتيجة الفحص في ثوان معدودة.



وقالت داليا خالد إحدى المشاركات في تصميم التطبيق لـ"الشروق"، إن التطبيق اتخذ اسم Pseudo Scan والذي يعني "الخطأ" باللاتينية؛ في إشارة لخطورة تناول الأدوية المغشوشة.



وأضافت داليا أن الفترة السابقة التي شهدت رواجا للتسوق الإلكتروني وقع خلالها العديد من عمليات النصب ببيع أدوية مزيفة سببت أعراضا جانبية مؤذية للمستخدمين.



وذكرت أن عمليات التزييف تكثر بأدوية التخسيس والمكملات الغذائية، وكذلك في ما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة.



وأوضحت أن التطبيق يعمل على فحص علبة الدواء التي يتم إرسال صورتها لاكتشاف إن كانت هي علبة الدواء الأصلية أم لا.



وأوضحت داليا أنه من المقرر تطوير التطبيق للكشف عن طبيعة المادة الدوائية داخل العلب، بالاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.



وتابعت أن التطبيق بجانب مهمته في فحص علب الدواء، يهتم بالجانب التوعوي لتنبيه المستهلكين لضرورة التأكد من سلامة الأدوية ومصدرها قبل الشراء.



واختتمت أن التطبيق يرتبط بعدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتفاعل مع المستخدمين ولنشر التطبيق على نطاق أوسع.



فيما قالت عنود عمر إحدى المشاركات بتصميم التطبيق، إن التطبيق يركز على الرقم التسلسلي ورمز الاستجابة السريعة الموجود على العلبة، ومن ثم مطابقته ببيانات علب الأدوية المحفوظة على قاعدة التطبيق.



وأضافت أن التطبيق يعطي معلومات عن صلاحية الدواء والتصاريح الحاصل عليها، بجانب معلومة عن مدى تزييفه من عدمه.



ونفذ المشروع طلاب من الفرقة الرابعة من قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية تحت إشراف دكتورة هالة رشاد وبمشاركة الطلا داليا خالد، محمد هشام، ندى طارق، عنود عمر، ندى عثمان، أمنية إيهاب، مارينا عايد، حسام وليد.