قالت الفنانة ليلى طاهر، إنها ابتعدت عن الفن؛ لأن العمل خلال سنوات ما بعد الثورة ليس بالمستوى المنشود، لافتة إلى أنها لا تشارك في أي أعمال فنية الآن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «ابتعدت عن الفن لفترة ولا أريد العودة مرة أخرى لأن المرحلة تغيرت، تاريخي مشرف وجميل وأقول يكفي ذلك، أنا أعيش على أعمالي التي تعرض ويشاهدها الجمهور باستمرار».

وأشارت إلى أن أفلام «الأيدي الناعمة» و«الناصر صلاح الدين» و«زوج في إجازة»، من الأعمال الفنية التي تعتز بها على مدار مسيرتها الفنية.

ونوهت أنها «شعرت بقلق على الفن بعد الظروف السياسية قبل تولي الإخوان الحكم»، مضيفة: «الفن توقف والأماكن الفنية شهدت هجومًا، لكن الفن المصري لا يموت، وبمجرد استقرار الحالة في بلدنا عاد إلى مكانته».

وأشادت بعودة المسرح والتليفزيون إلى مكانتها خلال الفترة الأخيرة، معربة عن أمنياتها في عودة السينما لمكانتها مرة أخرى.

واستطردت: «أتمنى عودة السينما كما كانت، ودور العرض تفتح تاني وتنور، ونشوف أفلامنا التي تحصد الجوائز في المهرجانات، وواثقة إنها هترجع وأحسن إن شاء الله».