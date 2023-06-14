يونس مخيون: كنا على قائمة الاغتيالات لجماعة الإخوان بسبب المشاركة في 3 يوليو

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الحزب استشعر خطورة الوضع بعد انتشار استمارات تمرد، وطلبوا لقاء الإخوان، مضيفًا: «جاء محمود عزت ومحمود غزلان وحسين إبراهيم، وأبلغناهم خوفنا من 30 يونيو، وقدمنا لهم ورقة لحل الأزمة، لكن قوبل الأمر باستخفاف تام».

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن قيادات الإخوان أكدوا للسلفيين قبل 30 يونيو 2013 بـ15 يومًا، أن من وقع على الاستمارة بضعة آلاف، وأن من سينزل للتظاهر لن يتجاوز 100 ألف.

وذكر أن الإخوان دعوا لاجتماع للأحزاب الإسلامية يوم 21 يونيو، ورفض حزب النور الحضور لأنه يعلم أن الإخوان سيورطون الجميع، معقبًا: «في هذا الاجتماع تم تصوير 30 يونيو على أنها حرب على الإسلام، واتفقوا وقتها على اعتصام رابعة، وقسموا الشعب مؤمنين وكفار في حضور رئيس الجمهورية، وهذا كلام خطير لا يصح ولا يليق واعترضنا عليه».

ولفت إلى أن محمد مرسي دعا يوم 29 يونيو لاجتماع للأحزاب الإسلامية في قصر الاتحادية، لمناقشة مبادرة القوات المسلحة، حيث كانت حريصة على عدم وجود صدام أو حرب أهلية، ولو استجاب مرسي وقتها ما كان حدث شيء.

واستطرد: «سعد الكتاتني قال لمرسي إن الشعب معك، وقبل 30 يونيو بأربعة أيام أعلنا موقفنا بوضوح أنه ضد عزل مرسي، خوفا من الصدام، وكنا على ثقة أن الإخوان سيسقطون في الانتخابات، ولم نشارك في مظاهرات 30 يونيو خوفا من الصدام».

وتابع: «مشهد الشعب في المظاهرات، وبيان الجيش، جعل الأمور واضحة للجميع، ماعدا الإخوان، الذين رأوا أن بيان الجيش يؤيد مرسي، بعدها طلبنا ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».

وأشار إلى أن القوات المسلحة دعت الأحزاب الإسلامية للحضور قبل 3 يوليو، ودعوا حزب الحرية والعدالة، ولكنه لم يحضر، وكان ضمن الاقتراحات إعطاء فرصة لمحمد مرسي، لكن جميع التيارات رفضت، والقوات المسلحة لم تتحدث بالرفض أو الإيجاب.

ولفت إلى أن حضور حزب النور يوم 3 يوليو كان نابع من مسؤولية الحزب، فعدم وجود حزب النور يوم 3 يوليو كان سيؤكد شائعة الحرب على الإسلام، مختتمًا: «بعض حضورنا يوم 3 يوليو تلقيت تهديدا بالقتل، وتعرض الشيخ ياسر برهامي للأذى، وكانت قيادات حزب النور على قائمة الاغتيالات، وتعرضنا لأذى شديد جدا بسبب موقفنا».