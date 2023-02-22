طرحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان 120 وحدة سكنية "استثمارية" في مدينة بدر للتسليم في يوليو 2024، ضمن 361 شقة في 4 مدن جديدة، تشمل أيضًا: القاهرة الجديدة، وأكتوبر، العاشر من رمضان.

وأوضحت كراسة الشروط، التي حصلت عليها الشروق، أن الوحدات، نصف تشطيب، بمساحات 100 و115 و125 مترا مربعا، يضاف إليها 25 مترا مربعا حصة في الجراج.

والمستندات المطلوبة هي الإقرار المرفق بنهاية كراسة الشروط، وصورة بطاقة الرقم القومي فقط، على أن يكون التخصيص بنظام القرعة العلنية.

وأتاحت هيئة التعاونيات شراء كراسات الشروط اعتبارا من أمس الإثنين حتى الثلاثاء 27 يونيو الجاري، على أن تقدم المستندات المطلوبة بمقرها في مدينة نصر اعتبارا من 17 حتى 27 يوليو المقبل، وإعلان أسماء المستبعدين يوم 29 أغسطس، وإجراء القرعة يوم 6 سبتمبر بنادي العلميين.

ويتراوح سعر الوحدات بين مليون و260 ألف جنيه ومليون و760 ألف جنيه.

وأشارت كراسة الشروط إلى سداد إما 40 إو 50% من قيمة الوحدة حتى التعاقد والاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية على 5 أو 7 سنوات، وفي حالة السداد كاش يمنح العميل خصم 20% ويختار الوحدة والعمارة دون الدخول في القرعة.

ويضاف إلى ثمن الوحدة نسبة 1% مصروفات إدارية، و1.5% نسبة تميز للأدوار المتكررة، ويضاف على بعض الوحدات ميزة اتجاه نسبتها 0.75%، ونسبة 1% في حال وجود تميز موقع، كما تضاف نسبة 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة.

ويقدم الحاجز شبكات بنكية بباقي المبلغ المستحق على الوحدة على أن تكون موقعة مع إحضار خطاب من البنك يفيد صحة التوقيع.

طالع كراسة شروط من خلال تصفح الملف التالي: