فرحة بين طلاب الهرم: أسئلة الاقتصاد والإحصاء كانت متوقعة

أبدى طلاب الثانوية العامة بمدرسة أم الابطال بالهرم، سعادتهم بعد امتحان الاقتصاد والإحصاء، مؤكدين أن الامتحان كان سهلا في معظم الأسئلة.

ولفت الطلاب إلى تمكنهم من إنهاء الامتحان في وقت قياسي وقبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان.

وتمنى الطلاب أن تستمر الامتحانات على نفس المنوال، بدون أي تعقيد في الأسئلة، مضيفين: "تعبنا على مدار شهور مكناش بنام .. ياريت يراعوا دا".

وقالت الطالبة هبة محمود، إن أسئلة الامتحانات كانت متوقعة، وأغلبها تعرض له الطلاب قبل ذلك، فضلا عن تعاون المراقبين مع الطلاب في فرض حالة من الهدوء داخل اللجان.

وأضافت أميرة أحمد، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الطلاب استطاعوا التعامل مع الأسئلة.

وأوضحت رضوى محمد أن الامتحانات حتى الآن تسير بشكل جيد، قائلة: يارب كل الامتحانات تيجي على نفس المستوى متكنش البدايات بس.

وحرص عدد من أولياء الأمور على استقبال أبنائهم بعد خروجهم من اللجان، وسط حالة من الفرحة والسعادة، لسهولة الامتحان.