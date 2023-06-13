قال الدكتور عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، إنَّ ليبيا تمر بمرحلة حرجة، وعمل لجنة 6+6 المكلفة بوضع قواعد العملية الانتخابية ضروري للعملية السياسية.



وفي حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أوضح «نصية» أنَّ جلسة النواب التي عُقدت صباح اليوم، شهدت الكثير من التحفظات على ما توصلت إليه لجنة 6+6، مشيرًا إلى أنَّ هناك أطرافًا ليبية أخرى عبَّرت عن مخاوفها من بعض التحفظات أيضًا.



وذكر أنَّ النقاش داخل جلسة اليوم تركز حول تحفظات بعض الأعضاء بشأن بعض المسائل الإجرائية التي تهدف إلى نجاح الانتخابات الرئاسية.



وفي إطار التغيرات الإقليمية والصراع الدائر بين روسيا وأمريكا في أوكرانيا، أعرب عن تخوفه من نقل الصراع الإقليمي إلى ليبيا في ظل هذه الفوضى، معبرًا عن رفضه لأي صراع إقليمي داخل الأراضي الليبية.



وأشار إلى إصرارهم على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستعادة الدولة عن طريق وجود رئيس، محذرًا من استمرار انتشار السلاح ووجود حكومتين لأن ذلك لا يكون في صالح ليبيا.









من جانبه، نوه عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة 6+6، أن مجلس النواب لم يتلق نسخة رسمية من مخرجات لجنة 6+6 حتى الآن.



وذكر أن مسودات لجنة 6+6 قد تلقى معارضة من بعض الأطراف، موضحًا أن أي قاعدة قانونية لا تنسجم مع الواقع فهي قابلة لإعادة المناقشة، لافتًا إلى أن أي نقاط خلافية يجب أن تخضع لإعادة النظر.



وتابع «قويرب» أن مجلس النواب الليبي يقدّر كل المخاوف من مختلف الأطراف، مؤكدًا أن التواصل الرسمي مع البرلمان مسؤولية لجنة 6+6، وأن الفرصة لم تسنح لكل أعضاء البرلمان لإبداء آرائهم في مسودات لجنة 6+6 حتى الآن، فقوانين الانتخابات يجب أن تكون غير إقصائية.



واستطرد أنه من المتوقع تسليم مسودة مخرجات لجنة 6+6 إلى البرلمان خلال يومين، مؤكدًا أن المجلس يسعى للتوصل إلى توافق بشأن جميع النقاط الخلافية.



ولفت إلى أن القواعد النمطية والأمور الفنية ليس عليها خلاف، مشيرًا إلى أن بعض الخلافات تحمل أبعادًا سياسية، وأن قبول ترشح العسكريين للانتخابات يعني استقالتهم من مناصبهم العسكرية، مضيفًا أن الإعلان الدستوري يمنح 30 مقعدًا لكل إقليم.





