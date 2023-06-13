ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم 3 قطارات في الهند إلى 289 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث تصادم 3 قطارات في ​​ولاية "أوديشا" في شرق الهند، إلى 289 شخصا، وذلك بعد أن توفي أحد المصابين متأثرا بالجروح التي لحقت به.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الإنجليزية عن مسئول طبي قوله، إن المريض الذي دخل مستشفى بمدينة "كوتاك" في الثالث من يونيو الجاري أي بعد يوم من وقوع واحدة من أسوأ حوادث القطارات التي شهدتها الهند، كان يعاني من إصابات عديدة من بينها إصابة في النخاع الشوكي.

وكان قطار "كوروماندل إكسبريس" الذي يربط بين كالكوتا وتشيناي، قد اصطدم بقطار شحن كان متوقفا في الثاني من يونيو الجاري؛ مما أدى إلى خروج عدة عربات من القطار عن مسارها، وانقلاب بعض هذه العربات على السكة المجاورة، واصطدامها بقطار سريع كان في رحلة بين بانجالور وكالكوتا أثناء مروره في موقع الحادث.