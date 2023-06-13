وجه الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، بمتابعة أعمال مجازر المحافظة والاطمئنان على حسن سير العمل بها يوميا، ورفع كفاءتها استعدادا لعيد الأضحى.

وأوضح أنور أن قطاع المجازر بالغربية يقوم بالكشف على الحيوانات التي تصل للمجازر كشفا ظاهريا، بغرض ذبح المطابق للقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة أيضا استبعاد المريض منها لإنتاج لحوم طازجة بالعظام خالية من أي مسببات مرضية وصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تحت إشراف أطباء وطبيبات بيطريين متخصصين مع توفير المادة السرية الملونة المستخدمة في ختم اللحوم.

وأضاف أنه يتم التنسيق الدائم مع رؤساء المراكز والمدن وذلك لرفع المخلفات الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك (الفرت)، وكذا إعدامات المجازر بصفة شبة يومية لمنع تراكمها بموجب تعاقدات مبرمة بين المديرية ورؤساء المراكز والمدن، لافتا إلى تنسيق التعاون أيضا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتعامل الفوري مع أى مشكلة من شأنها التأثير السلبى على انتظام العمل بالمجازر.

وناشدت المديرية، المواطنين بالغربية، التواصل مع المديرية على رقم ٣٣٣٢٥٧٤، وكذا إداراتها البيطرية بمراكز المحافظة حال وجود شكوى من مخالفين أو خارجين على القانون بذبح مواشى خارج المجازر، وكذا حال الاشتباه فى عرض أى أغذية ذات أصل حيوانى، لحوم، دواجن أو أسماك بأنواعها ومنتجاتها لاستهلاك المواطنين قد تكون غير صالحة للإستهلاك الأدمى مع التأكيد على سرية حفظ البلاغات أو الشكوى وعدم الإفصاح عن هوية المتصل أو مقدم الشكوى.