



قالت إيمان محمد السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزراعة من الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، مطالبة بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج لتوفير التنمية المستدامة فنحن بحاجة إلى تشريع لتعريف الأمن الغذائي، وتعاون البنك الزراعي مع وزارة الزراعة للنهوض بهذا القطاع من خلال تبني العديد من المبادرات الفعالة.



جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة "دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- دعم الزراعة والائتمان والديون (1)" ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالحوار الوطني.



وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن يكون هناك استثمار زراعي وزيادة الاستثمارات الزراعية في الميزانية العامة للدولة، والاهتمام بالمعرض الزراعي لتعريف المزارعين بمستجدات قطاع الزراعة، وأن ينشئ البنك التجاري شركة لتوفير مستلزمات الإنتاج.





