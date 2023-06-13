الأمن العراقي: اعتقال 3 إرهابيين في محافظة كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 إرهابيين في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة، من إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وتشير المعلومات والوثائق، إلى أن هذه العناصر الخارجة عن القانون شنت هجمات متفرقة على أفراد الأجهزة الأمنية، ونفذت اغتيالات لقوات الجيش والشرطة في "الحويجة والرياض الملتقى".

وأشار البيان، إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات التحقيقية المختصة لتقديمهم للعدالة.