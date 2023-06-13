قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن سلوكيات الإخوان في الانتخابات غير أخلاقية، منوهًا أنهم يستهينون بسفك الدماء ويسارعون بالتكفير

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين: «خلافنا مع الإخوان أنه لا توجد داخل الدولة جماعة لها بيعة، أصبح هناك دولتين، ورئيس الجمهورية سيكون ولاؤه لمن؟».

وأشار إلى أن الإخوان لا يهتمون بالأمور الشرعية العلمية، قائلًا إن «الدعوة السلفية الخاصة تعرف من هم الإخوان وإلى أين يريدون أن يسوقوا الناس ويخدعوهم».

وأكمل: «هناك السلفية العامة المنتشرة في القاهرة، وهم لا يحصنون أنفسهم من الانجرار للعنف، وهم من كانوا في صف الإخوان في رابعة وقبلها، مثل حازمون وغيرهم، بينما موقفنا هو ضرورة حل الأزمة لا تصعيدها».