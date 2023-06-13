



أصيبت مسنة باشتباه ارتجاج في المخ، أثناء مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج، حيث رماها أحد جيرانها بحجر أدى لإصابتها.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقيه إخطار من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز جزيرة شندويل، بوصول المدعوة "أنوار.م.ح.ا"، 51 عاما، ربة منزل، تقيم دائرة المركز، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.



وانتقلت وحدة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويها، اتهم زوجها المدعو "كمال.ا.م.ن"، 71 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، كل من المدعو "محمود.ع.ع.د"، 61 عاما، تاجر أدوات كهربائية، ونجله "أبو الحسن.م.ع.ع.د"، 25 عاما، عامل بأجر، ويقيمان بذات الناحية بالتعدي على زوجته بالضرب، وإلقاء حجر صوبها كان بحوزة الثاني، مما نتج عنه إصابتها بسبب خلافات الجيرة.



وتم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.