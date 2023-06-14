سلاح الجو الألماني: مناورة اير دفيندر 2023 لم تعرقل أعمال إطفاء حريق غابة

نفى سلاح الجو الألماني، صحة تقارير ذكرت أن مناورة "اير دفيندر 2023" الدولية الجوية التي انطلقت أمس الاثنين، عرقلت أعمال إطفاء باستخدام مروحيات في ولاية مكلنبورج - فوربومرن شمال شرق ألمانيا.

وقال متحدث باسم سلاح الجو، اليوم الثلاثاء، إن هناك احتياطات سلامة إضافية تسري على منطقة حريق الغابة في ساحة تدريب سابقة للجيش الألماني بالقرب من مدينة لوبتين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المتحدث إن مكتب الخدمة المختص بتنسيق المجال الجوي الواقع في مدينة كالكار لم يرفض طلبات من الشرطة الاتحادية تتعلق بأعمال الإطفاء.

وأضاف المتحدث، أنه تم إنشاء حد سلامة إضافي في المناطق المتضررة بارتفاع 4000 قدم "نحو 1200 متر" فوق مستوى البحر، بحيث لا يجوز للمشاركين في المناورة الطيران على مستوى أقل من هذا، وذلك بغرض ضمان سلامة الطيران.

وتابع الضابط حديثه، قائلا:" يمكن القيام بأعمال الإطفاء ومراقبة المجال الجوي والتزود بالوقود أسفل هذا الحد".

وذكرت دوائر عسكرية، أن الطلعات الجوية للإنقاذ والإطفاء لها الأولوية عن أعمال التدريب من حيث المبدأ.

وكانت معلومات وردت إلى (د.ب.أ)، أفادت بأن إدارة العمليات الفنية في مدينة لوبتين قررت من تلقاء نفسها إلغاء طلعة لطائرة إطفاء تابعة للشرطة الاتحادية، بعد أن رصدت طائرات كبيرة في منطقة الحرائق.