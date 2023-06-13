 فلسطين: إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ مدينة غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

فلسطين: إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ مدينة غزة

رام الله- أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 10:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 10:28 ص

 

أصيب صياد فلسطيني، اليوم الثلاثاء برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن الصياد أصيب بعدة أعيرة نارية مغلفة بالمطاط أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي، وهو على متن مركبه قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج.

وأكدت أن مركب صيد على الأقل تعرض لأضرار بفعل رصاص زوارق بحرية الاحتلال التي هاجمت مراكب الصيادين وفتحت صوبها خراطيم المياه، وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مراكب الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك