حقق فيلم «شوجر دادي»، أمس إيرادات بلغت 166ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، منذ طرحه قبل أسبوعين، ويصل إجمالي إيراداته إلى 5 ملايين و95 ألف جنيه.

وفيلم «شوجر دادي» الذى يناقش أزمة منتصف العمر، يشارك في بطولته ليلى علوى، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

في المركز الثاني جاء فيلم «يوم 13» محققا 131 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى 7 أسابيع عرض إلى 29 مليونا و466 ألف جنيه.

وفيلم «يوم 13» يعرض بتقنية 3D، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عزالدين (أحمد داود) ، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارا لم تكن في الحسبان، ويشارك في البطولة دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة.

وفى المركز الثالث جاء فيلم «بعد الشر»، محققا 43 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى 7 أسابيع إلى 15 مليونا و208 آلاف جنيه.

والفيلم بطولة علي ربيع، الذي يجسد ضمن الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك في البطولة ميرنا نورالدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

المركز الرابع حصل عليه فيلم «هارلي» محققا أمس، 36 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 7 أسابيع إلى 35 مليونا و756 ألفا جنيه.

وفيلم «هارلي» الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومي عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير. فتدور قصة الفيلم، حول مهندس ميكانيكا محب للدراجات النارية، ويقوده ذكاؤه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.

وجاء في المركز الرابع فيلم «رهبة»، حيث حقق 27 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في أسبوعين إلى مليون و510 آلاف جنيه، وهو من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفى، وسماء إبراهيم.

وفى المركز السادس جاء فيلم «ابن الحاج أحمد»، محققا ثلاثة آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى 7 أسابيع إلى 12 مليونا و67 ألف جنيه.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، حول شاب بسيط يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في التصدي لكل الشخصيات الإرهابية التي تواجهه.

الفيلم إخراج معتز التوني، قصة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محيى، ومحمد المحمدى، بمشاركة شادي أبو السعود.

وفى المركز السابع جاء فيلم «19 ب» محققا أمس، ألفي جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في أول أسبوع عرض إلى 215 ألف جنيه، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد، ومجدي عطوان.

وأحداث الفيلم تدور فى ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى المجنون، حتى يجد نفسه مجبرا على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

واحتل فيلم «مغامرات كوكو»، المركز الثامن، محققا أمس 327 جنيها، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 7 أسابيع إلى 2 مليون و653 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

وتدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك دكتور فوزى (خالد الصاوي) المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو (بيومي فؤاد)، فيما تظهر (شيرين رضا) بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.

أما فيلم "ساعة إجابة"، فجاء في المركز الأخير، محققا أمس 69 جنيها، ليصل إجمالي إيراداته على مدى 7 أسابيع إلى مليون و385 ألف جنيه.

الفيلم إخراج مصطفى أبوسيف، فكرة أحمد شيكو، وتأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، وتدور أحداثه حول طفل فى الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطا كل مرة مع أسرة مختلفة فى مواقف مثيرة، تتعرض حياته فى بعضها للخطر.

يشارك في البطولة سليم مصطفى، وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وأيتن عامر، ونجلاء بدر.