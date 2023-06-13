نتائج الحادث الحدودي مع مصر: نقل وتوبيخ 3 قيادات بالجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد أتم التحقيق في الحادث الحدودي الأخير الذي وقع مطلع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

واتخذ الجيش الإسرائيلي قرارات مهمة عكست مدى خطورة الحادث متضمنة عقاب عدد من القيادات العسكرية في المنطقة الحدودية، حسبما ورد في بيان الجيش.

وذكر البيان أن رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، على حيثيات التحقيق في الحادث الأمني الذي وقع يوم السبت الموافق 3 يونيو الجاري، وأسفر عن استشهاد المجند المصري محمد صلاح، ومقتل الجنود الإسرائيليين ليا بن نون، وأوري يتسحاك إيلوز وأوهاد شمعون دهان.

قرارات عقابية صارمة:

وفي أعقاب نتائج التحقيق، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي:

توبيخ قائد فرقة 80 لمسئوليته الشاملة الحادث وعدم مراقبة تطبيق الأنظمة.

إعفاء قائد اللواء الإسرائيلي من منصبه، ونقله إلى منصب آخر في جيش الدفاع نظرًا لمسئوليته الشاملة عن الحادث وطريقة تطبيق النشاطات في المنطقة التي تقع تحت مسئوليته.

توبيخ قائد كتيبة الفهد نظرًا لمسئوليته في تطبيق طريقة تفعيل قواته، وإيقاف ترقيه في الجيش لمدة 5 سنوات.

وأشاد البيان بدور الجنود الذين لقوا مصرعهم، وقالوا إنهم لم يرتكبوا أخطاء.

بيان القوات المسلحة المصرية

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، السبت قبل الماضي، استشهاد فرد أمن مصري، ومقتل 3 أفراد أمن إسرائيليين خلال مطاردة عناصر تهريب مخدرات على الحدود.

وبعد ساعات من انتشار أخبار الحادث والكشف عن هوية فرد الأمن المصري، أصبح اسم محمد صلاح الأكثر بحثاً على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشرت التغريدات والمنشورات التي تتحدث عن بطولته وشجاعته وشهامته.