كشف الدكتور عمرو الدميري، استشاري جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام ورئيس الفريق الطبي المسؤول عن نجاح جراحة نادرة لإزالة ورم خبيث من طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، قائلا إن مساحة الورم السرطاني؛ كانت تغطي 70 % من حجم القفص الصدري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن مساحة الورم بلغت 20 x 35 سم، مشيرا إلى تسببه بالضغط على القلب وترحيله إلى الجانب الأيمن، امتدادًا إلى منطقة تجويف البطن وتخطي الحجاب الحاجز الفاصل بين التجويف الصدري والبطن، والضغط على الأعضاء الهامة كالكبد والطحال.

وأشار إلى حجب الورم؛ الرؤية عن ظهور الرئة اليسرى بالإشاعات المقطعية، لافتا في الوقت ذاته إلى إلى خضوع الطفلة لجراحة كاملة في عمر الثلاث سنوات بإحدى المستشفيات منذ عام في محاولة صعبة لإزالة الورم، موضحا أن قرار الجراحة الأولى شهدت صعوبة في إزالته حيث تقرر استخدام العلاج الكيمائئ لعلاج البلاستوما.

ولفت إلى أن سرطان البلاستوما -الذي يصيب الرئة- ضعيف الاستجابة للعلاج الإشعاعي والكيميائي، مشيرا إلى تلقي الطفلة أكثر من 12 جرعة علاج كيماوي متواصلة على مدار عام كامل.

وأضاف أن جرعات العلاج الكيميائي؛ تسببت في تضاعف حجم الورم البالغ أثناء العملية الأولى 12 سم، فضلا عن التسبب في التصاق الورم بعضلة القلب والرئة والإحاطة بشكل شبه كاملة بالشرايين الرئيسية، مرجعًا الفضل في نجاح العملية إلى توفيق الله -عز وجل- ثم دعاء والديها.

وأكد أنه تم استئصال الورم جذريًا عقب جراحة استمرت من الوقت 4 ساعات، معقبا: «استأصلنا الغشاء التامور المغطي لللقلب، وجزء صغير من الرئة اليسرى والحجاب الحاجز، في المقابل نجحنا في الحفاظ على معظم الرئة اليسرى بالكامل، وتأمين الشرايين الرئيسية للقلب».

وتابع: «حالة الطفلة بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي، والقلب إلى مكانه الطبيعي بالتجويف الصدري، والرئة اليسرى بدأت تملأ التجويف الصدري الأيسر بالكامل»، موضحا أن الطفلة تأكل وتمشي بشكل جيد وعادت إلى حياتها بصورة طبيعية.