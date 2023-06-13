قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في ظل الأزمات العالمية التى بدأت بجائحة كورونا مرورا بالتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية كان لها آثار على الغذاء والطاقة وخدمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأعلاف و الأسمدة، جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني.

وأضاف نصار، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية من بينها، التوسع في الكثير من الأفدنة والتغلب على مشاكل نقص الموارد المائية في مصر، والعمل على تطوير الزراعة منها الرى بالغمر.

وتابع: "أن مبادرة البنك المركزي اهتمت بالزراعة المصرية وذلك من خلال أصناف جديدة علاجية والجودة والمقاومة لظروف التغيرات المناخية استنبطها مركز البحوث الزراعية وذلك لضمان أسعار الزراعات التعاقدية و التقاوي المعتمدة المدعمة للأسمدة الذاتية المدعمة بالميكنة للزراعة".

وأضاف أن بالفعل الأسعار زادت وذلك في إطار التضخم العالمي انما قطاع الزراعة اثبت أنه من القطاعات القادرة على التعامل مع صدمات الأمن الغذائي في مصر فنحن لدينا تسع مجموعات غذائية عندنا ذاتي وفائض في الصادرات الزراعية، كما أن هناك فائض محاصيل في الخضروات والفاكهة بالإضافة الى الأرز والألبان الطازجة والأسماك.

وأوضح أن لدينا عجز في بعض المحاصيل الرئيسية، مطالبا بإشراك الفلاحين والجمعيات في تحديد أسعار مرتبات الإنتاج وأسعار السلع والزراعات التعاقدية كما نطالب بقانون جديد للزراعة.