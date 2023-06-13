ليلى طاهر لمروجي شائعات وفاتها: أنا قاعدة على قلبهم بالعند فيهم

علقت الفنانة ليلى طاهر، على الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خبر وفاتها، متوجهة برسالة لمروجيها: «بالعند فيهم أنا قاعدة على قلبهم»، وفقًا لتعبيرها.



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، إن الخبر أسعدها رغم «بواخته»، معقبة: «شعرت بمقدار حب الجمهور وخوفهم ومحاولتهم الاطمئنان عليّ، مروجو الشائعات خسروا كل حاجة لكن أنا كسبت حب الناس».



ونفت معاناته من أية مشكلات صحية، خلال الفترة الأخيرة، منوهة أنها ليست المرة الأولى التي يروج فيها البعض لشائعة وفاتها.



وأضافت: «مش عارفة هما عاوزين أموت بسرعة ليه؟ 4 مرات يكتبون هذا الخبر على مدار أشهر، الإنسان الفاضي يبث أخبارًا كاذبة وشائعات، لأنه لو يمتلك خبرًا صحيحًا وريحة صحافة في حياته كان كتب حاجة عِدلة»، بحسب وصفها.



وأشارت إلى أن أغلب المتواصلين معها بعد انتشار الشائعة، كانوا متأكدين أن الخبر الكاذب، خاصة مع تداول أخبار مماثلة بشأن عدد من الفنانين مؤخرًا، مستطردة: «الكذب تكرر كثيرًا، حتى لو أتت الحقيقة فلن يصدقوها».



وأكدت أنها «تعيش الآن حياة أسرية جميلة»، مضيفة: «أذهب إلى النادي وأجلس مع أصدقائي وأمارس رياضة المشي، كما أشاهد التليفزيون وتطور الفن المصري».