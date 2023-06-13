اختبار طبي لبامبو لحسم موقفه من المشاركة أمام طلائع الجيش

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يخضع كريم بامبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، لاختبار طبى جديد قبل خوض التدريبات الجماعية للفريق لتحديد موقفه قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس مصر.

ويستعد البنك الاهلى لمواجهة الطلائع، في المباراة المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

وتعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.