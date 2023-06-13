سفير إيران الجديد في الإمارات يؤكد أن العلاقات بين البلدين سيكون لها مستقبلا واعدا ومشرقا

قال رضا عامري سفير إيران الجديد لدى الإمارات في مستهل بدء مهام عمله إن العلاقات الثنائية سيكون لها مستقبلا واعدا ومشرقا ، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس.

وأعرب عامري لدى وصوله إلى الإمارات عن أمله في أن تتطور العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر بما يحقق إرادة قادة البلدين.

وأشار وزير الخارجية الايراني ، حسين أميرعبد اللهيان ، خلال لقاء مع سفير إيران الجديد في أبوظبي ، إلى أهمية العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، وضرورة بذل الجهود لتوسيع العلاقات في كافة المجالات.

وشغل عامري سابقًا مناصب مدير عام شؤون الرعايا الإيرانية بالخارج ، ومدير عام الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ، وسفير جمهورية إيران الإسلامية في السودان وإريتريا والجزائر.

وتم تعيين السفير الإيراني الجديد لدى الإمارات بعد نحو سبع سنوات ونصف حيث كانت السفارة الإيرانية في أبو ظبي تدار على مستوى القائم بالأعمال.

وبعد قطع العلاقات بين السعودية وإيران في يناير 2016 ، أعادت عدد من الدول ، من بينها الإمارات ، النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ، وخفضت مستوى علاقاتها من سفير إلى قائم بالأعمال ، واستدعت سفيرها في طهرن سيف الزعابي وخفضت عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الإمارات.

كما استدعت ايران سفيرها لدى الإمارات آنذاك ، "محمد رضا فياض" إلى طهران في يناير 2016 ، وأخيراً فيىسبتمبر الماضي ، عاد سيف الزعابي إلى طهران واستأنف نشاطه كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة.