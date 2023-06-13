التعليم: استبعاد ملاحظين لتسهيل عملية الغش في امتحان بسوهاج

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتلق في اليوم الأول من ماراثون امتحانات الثانوية العامة أية شكاوى من شأنها إعاقة سير الامتحانات، موضحا أن أجواء امتحانات مادتي التربية الدينية والوطنية سادتها حالة من الانضباط والهدوء والانتظام.



وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إلى حرص الوزارة على مراجعة إجراءات السلامة والصيانة الشاملة في اللجان قبل بدء سير الامتحانات، لا سيما ما يتعلق بتجهيز اللجان بوسائل التهوية مثل المراوح؛ بهدف توفير الأجواء والمناخ المناسب والضروري في ظل درجة الحرارة المرتفعة.

وأكد أنه في حال ورود شكاوى، بشأن حدوث عطل أو خلو إحدى اللجان من المراوح؛ فإن غرفة العمليات توجه بمعالجة الخلل بشكل فوري، موضحا أن الوزارة لم تتلق أية شكاوى اليوم بهذا الصدد أثناء اختبار اليوم.

وأشار إلى إصدار الوزارة بيان فوري صباح الباكر ينفي صحة ادعاء تسريب اختبار مادة التربية الدينية، وذلك على خلفية رصد غرفة العمليات تداول ورقة اختبار مادة التربية الدينية على تطبيقات مواقع لتواصل الاجتماعي المختلفة، موضحا أنه اختبار العام الماضي، وذلك بهدف وقف الشائعات التي يتم تداولها على نطاق واسع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن استبعاد عدد 2 من الملاحظين في إحدى لجان محافظة سوهاج؛ على خلفية تسهيل عملية الغش، مشيرا إلى رصد كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في مختلف اللجان الواقعة، مؤكدا أن كاميرات المراقبة ساعدت بشكل كبير على خلق حالة من الانضباط من جانب المراقبين والطلاب.

كما كشف عن رصد الوزارة رصد حالة غش إليكتروني في إحدى لجان محافظات الشرقية، وضبط طالب بحيازته هاتف محمول؛ بقصد الغش، مشيرا إلى اتخاذ الوزارات كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، بالإضافة إلى حالتين بمادة التربية الوطنية.