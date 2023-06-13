وفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مراوح ومياه مثلجة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة نظرا لارتفاع درجات الحرارة التي تخطت ال44، وصرح بذلك الدكتور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وبدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ط، صباح اليوم، أداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء في ثان أيام مارثون امتحانات ط الثانوية العامة الذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل في 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، داخل 11 إدارة تعليمية.

وكان أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، توافر جميع التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، فضلا عن التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري أثناء الامتحانات.