الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق إزاء تخطيط كوريا الشمالية تسليم أسلحة لروسيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها إزاء تخطيط كوريا الشمالية لتسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا؛ بعد أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- "إن كوريا الشمالية أكملت تسليم أسلحة تتضمن مقذوفات وصواريخ، على الرغم من نفيها أكثر من مرة أنها قامت ببيع أسلحة لروسيا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في مارس الماضي، أن لديها معلومات جديدة تفيد بأن روسيا تسعى بشكل جدي للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية مقابل مساعدات غذائية.