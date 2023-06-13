وكيل تعليم بني سويف: نتابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة عمليات بالمديرية

قال محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إنه يتم متابعة امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة من خلال غرفة عمليات المديرية، منذ الصباح الباكر ووصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، مشيرا إلى تأدية الطلاب الامتحان اليوم الثلاثاء في مادتي الاقتصاد والإحصاء، دون أية شكاوى تلقتها غرفة العمليات من الامتحانات.

وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أية ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، منوها بالاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية أخرى لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كل العقوبات.

ولفت إلى التأكيد خلال التواصل مع غرف عمليات الإدارات، على قيام رؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكل وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إلكترونية مساعدة داخل اللجان سواء مع المُمتحنين أو الطلاب أو انتحال صفة أو الطرق التقليدية) ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان وتطبيق القانون، فضلا عن حظر استخدام العاملين باللجان، التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة قبل بداية الامتحان.

هذا بالإضافة إلى التنبيه على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان أثناء فترة الراحة لأي من الأسباب، ويستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب إلى مقر اللجنة، وعدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المشاركين في أعمال الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، والدخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يؤدي بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف مراقب الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

ومن جانبة تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/2023، التي بدأت أمس بالمواد غير المُضافة للمجموع ولكن تعد مواد "نجاح ورسوب"، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية باللغة العربية الأحد المقبل 18 يونيو الجاري، وتختتم 13يوليو المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألفا و300 طالب وطالبة "نظامي وخدمات ومنازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.