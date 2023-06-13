• سوسة يطالب بالاهتمام بالثروة الداجنة والتوسع في الاستزراع السمكي

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الدولة وفرت دعم كبير في مجال الزراعة والأمن الغذائي مثل التوسع الأفقي والرأسي ومشروعات الدلتا الجديدة والضبعة وغيرها من المشروعات الاستثمارية التي تبنتها ودعمتها الحكومة.

وتابع سوسة خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «دور الدولة الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون»، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الدولة لديها نقاط قوة عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر محطات معالجة المياه والتسعير المجزي للسلع الزراعية والغذائية.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى بعض القضايا التي تحتاج إلى تحسين واهتمام من الدولة مثل تعظيم التعاون المشترك بين الانتاج الزراعي والحيواني، موضحا أن الدولة تواجه تهديدات مثل التغيرات المناخية وضعف الإنتاج الحيواني.

وطالب رئيس جامعة بنها بضرورة الاهتمام بالثروة الداجنة والدواجن من خلال تحسين أمهات البيض، وأيضا إيجاد حلول بديلة لاستيراد الأمصال واللقاحات والأدوية، فصناعة الدواجن تمثل نوع من أنواع الفجوة الغذائية، كما طالب رئيس جامعة بنها أيضا بالتوسع في الاستزراع السمكي.