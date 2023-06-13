الزمالك حائر في مصير بلحاج رغم الاستقرار على رحيله

تسود حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك بشأن مصير المغربي أحمد بلحاج صانع العاب الفريق، القادم من فريق أسوان في يناير الماضي، على سبيل الإعارة بنية البيع.

ورغم وجود بند في عقد بلحاج يتيح شرائه بشكل نهائي، إلا أن الجهاز الفني لا يشعر أن اللاعب قد يقدم الإضافة الكبيرة للفريق.

ولا يعتمد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بشكل أساسي على بلحاج حيث خرج من حساباته تدريجيا، رغم وجود مركز لصانع الألعاب في طريقة اللعب التي يعتمد عليها.

وتدرس اللجنة الفنية موقف بلحاج حيث أن هناك اتجاه لأن يتم إعادة تقييم تجربة اللاعب قبل القرار النهائي بعودته لأسوان أو استمراره بصفة نهائية.

وتأتي الدراسة المتأنية لموقف بلحاج خاصة أنه يدخل ضمن الخماسي الأجنبي في صفوف الفريق وهو الملف الذي يعيد النادي هيكلته من أجل التعاقد مع لاعبين أجانب جدد يقدمون إضافة حقيقية.