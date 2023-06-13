قالت الفنانة سميرة سعيد، إنها سجلت أغنية «إنسان آلي» منذ عام 2015، مشيرة إلى إجراء بعض التحديثات عليها مؤخرًا، وطرحها تزامنًا مع الاهتمام العالمي بفكرة الذكاء الاصطناعي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الأغنية بعيدة عن مشكلات الحب والهجر، لافتة إلى أنها معبرة عن العديد من المواطنين الذين يعيشون ضغوط الحياة.

ونوهت أن مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، إضافة إلى نصائح المؤثرين المتضاربة، تؤدي إلى ضغوط على البشر، معقبة: «إحنا ضحايا وبقينا مدمنين سوشيال ميديا، ضحية تستقبل حاجات طول الوقت وتؤثر علينا بطريقة غير مباشرة».

وذكرت أنها انتهت من تسجيل ألبوم «إنسان آلي» بالكامل، والذي تقدم فيه أغنية طربية تعود بالمستمع إلى أيام الملحن الراحل بليغ حمدي ومحمد الموجي، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الشباب الجدد كالمؤلف شادي نور والملحن بلال سرور.

ووصفت «نور» و«سرور» بـ«الاكتشاف وشباب صغير لديه تطلعات وطموح وأفكار مختلفة خارج الصندوق»، مختتمة: «أنا مهما كبرت في السن، لكن الفن والطفلة اللي جوايا عاوزة تقدم حاجة مختلفة وجديدة لغاية آخر لحظة في حياتي».

أغنية إنسان آلي للفنانة سميرة سعيد، من إنتاجها وكلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ميكس وماستر ماهر صلاح، تسجيل صوتي سادو، وكان تم تأجيل طرحها أكثر من مرة حتى يتم اختيار الوقت المناسب لها.