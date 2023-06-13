سياسيون ونواب يشاركون في عزاء جورج إسحاق

بدأ منذ قليل، عزاء السياسي البارز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج اسحق، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك (المرعشلي).

وحرص على تقديم واجب العزاء كل من: وزير القوي العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ووزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخري عبد النور، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والسياسي محمد ابو الغار ، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي.

كما شارك في تقديم واجب العزاء، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريدة الشروق، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس النواب ضياء الدين داوود.

كما قدم واجب العزاء؛ الكاتب الصحفي عمرو حمزاوي، والإعلامي عبد الحليم قنديل، وعضو مجلس نقابة الأطباء سابقا مني مينا، والسفير السابق معصوم مرزوق.

ورحل عن عالمنا، الجمعة الماضية، السياسي البارز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، إلى أن وافته المنية.

وفور إعلان خبر وفاة الراحل جورج إسحق، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" لسرادق عزاء كبير، تناقل خلالها رواد تلك المواقع، عبارات النعي والرثاء للفقيد الراحل، واصفين إياه بـ"فارس السياسة النبيل"، والمعارض الصلب" الذي لم يسع يوما إلى منصب أو كرسي، مؤكدين أنه ضمن أحد رواد الحركة الوطنية المصرية، والفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام.

كما اعتبره آخرون "أيقونة وطنية مصرية متفردة فى مصداقيتها، وفى انتماءاتها الإنسانية، وفي فعالياتها المجتمعية".

والراحل من مواليد محافظة بورسعيد عام 1938، وبدأ حياته بالعمل مدرسًا للتاريخ، عقب تخرجه في كلية الآداب عام 1964، ومديرًا لمدرسة التوفيق القبطية، ثم مدير المدارس الكاثوليكية بمصر، ثم مستشارًا إعلاميًا لها.

واتسمت مسيرة الفقيد بحياة حافلة من العمل السياسي والحقوقي، ففي 2004 اختير منسقًا عامًا لحركة كفاية، حيث شارك طوال السنوات الأخيرة في عصر مبارك، في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، رافعا راية حركة كفاية الشهيرة بلونها الأصفر مدونا عليها مطلبين يجسدان فكرة الحركة : "لا للتمديد.. لا للتوريث"، وكان عضوا بالجمعية الوطنية للتغيير، وعضو مؤسس أيضا للتيار المدني الديمقراطي في عام 2014، وفي الحركة المدنية الديمقراطية لاحقا.

وترشح الراحل في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 إلا أنه خسر السباق الانتخابي أمام منافسه.

وخلال أحداث ثورة 25 يناير، تميز بصورته الأيقونية أثناء حراسته للمصلين المسلمين في قلب ميدان التحرير.

ويرحل إسحق، بعد أن ترك خلفه إرثا كبيرا من الرؤى المتميزة التي بلورها في مقالاته والتي نشرت "الشروق" الكثير منها، حيث كان من كتاب صفحة الرأي بـ"الشروق" أسبوعيا منذ يونيو 2015.