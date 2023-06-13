بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا لزعزعة الأوضاع في روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ما يحدث الآن في أوكرانيا لا يلائم روسيا أبدا، مشيرا إلى أن الغرب يستخدم أوكرانيا في زعزعة الأوضاع في روسيا.

وقال الرئيس الروسي -خلال لقائه مع الصحفيين الحربيين على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي اليوم الثلاثاء- إن الغرب يحاول هز روسيا طوال الوقت؛ لأنه لا أحد يحتاج إلى دولة لديها مثل هذه الإمكانات، مؤكدا أن موسكو لم يكن لها أي ضلوع في الأحداث في دونباس عام 2014، ولكن تم إجبارنا على الدفاع عن أنفسنا.

وأضاف أن أهداف العملية العسكرية ذات طبيعية أساسية ثابتة، إلا أنها تتغير وفقا للوضع الراهن، أوضح أن أوكرانيا فقدت نحو 30% من المركبات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية، لافتا إلى أنه لا مصلحة لروسيا في مأساة محطة كاخوفكا نظرا لعواقبها على المناطق الروسية الجديدة.