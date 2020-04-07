السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة نخيل وحظيرة في مركز بلاط بالوادي الجديد

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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء في مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على حريق شب في حظيرة ماشية ومزرعة نخيل.

كان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي بلاغا بنشوب حريق بقرية البشندي بمركز بلاط، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وأسفر الحريق عن تفحم عدد من أشجار النخيل، وتجرى عملية حصرها بمعرفة الجهات المعنية، بجانب استمرار عمليات التبريد والسيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.