القصة المؤلمة لفيل هندي تسبب عشقه للأرز في إعادة توطينه بمحمية للنمور

في وقت سابق من العام الحالي، طالبت مجموعة من السكان المقيمين بالقرب من موطن أريكومبان الأصلي بقرية تشيناكانال بمنطقة إيدوكي بولاية كيرالا بإعادة توطينه بعد أن أدى دخوله المناطق السكنية إلى تفجر مظاهرات.

ويقول المسؤولون إن الفيل قتل عدة أشخاص خلال السنوات الماضية - وهو زعم دحضته المجتمعات القبلية المحلية.

وأعلنت إدارة الغابات بولاية كيرالا أنها قررت الإمساك بأريكومبان وتدريبه ليصبح فيلا أسيرا. وتقدّم ناشطون في مجال حقوق الحيوان بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبين بتدخلها لضمان سلامته.

وتقول كارثا، وهي عضوة بجماعة People for Animals، إحدى الجماعات التي تقدمت بالالتماس إلى المحكمة العليا، إن الحكومة لم تقدم أي دليل على أن الفيل قتل أشخاصا.

في أبريل الماضي، قررت لجنة من الخبراء عينتها المحكمة أنه من الأفضل إعادة توطين الفيل في مكان آخر.

وعلى مدى يومين، نفذ 150 مسؤولا عملية ضخمة في قرية تشيناكانال بهدف القبض على أريكومبان. وفي 29 أبريل، نُقل الفيل إلى محمية نمور "بيريار" التي تبعد مسافة 80 كيلومترا عن غابته الأصلية.

ولم يكد يمر شهر على تلك الخطوة حتى وجد المسؤولون في ولاية تاميل نادو المجاورة أنفسهم ينفذون عملية مشابهة لإعادة توطين الحيوان مرة أخرى.

وقد شوهد الفيل في بلدة كومبون بالولاية في 27 مايو الماضي. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الحيوان وهو يتجول في شوارع البلدة المكتظة بالسكان، مُتلفا المباني والحافلات. وقد أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح، ثم توفي أحدهم، وهو رجل يبلغ من العمر 65 عاما، متأثرا بجراحه بعد ذلك بيومين. وفرضت السلطات حظر تجول ريثما تمسك بأريكومبان.

ووجد أريكومبان نفسه في بؤرة معارك قضائية. فقد تقدم أحد السياسيين بالتماس للمحكمة العليا لكيرالا مطالبا بإعادة الفيل إلى الولاية، في حين قُدم التماس لمحكمة مدراس العليا بولاية تشيناي للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي تسبب فيها الفيل بولاية تاميل نادو.

وقال أ.ك. ساسيندران، وزير شؤون الغابات بولاية كيرالا إن الأزمة أثبتت جدوى خطة حكومته التي كانت تهدف إلى جعل أريكومبان فيلا أسيرا، وألقى باللوم على النشطاء في عملية نقل الفيل.

لكن كارثا تقول إن واقعة كومبون أظهرت أن أريكومبان لا يشكل خطرا على حياة البشر، مضيفة أن الفيل "كان مصابا بالصدمة، وكان يتعرض للمطاردة، ومع هذا لم يهاجم البشر هناك".

في الخامس من يونيو الجاري، قام مسؤولو الغابات بولاية تاميل نادو بتخدير الفيل وتقييده. وأثارت الصور التي أظهرت عملية القبض على أريكومبان قلق البعض إزاء عدد المرات التي تعرض فيها للتخدير والجروح التي أُصيب بها لدى قيام المسؤولين بنقله في شاحنة مكشوفة.

وقال ستيفين دانيال الناشط في مجال حماية الحياة البرية إن الحيوان كان يدفع ثمن القرارات الحكومية التي أدت إلى إقامة مستوطنات بشرية على المسارات التي تسلكها الأفيال.

ويضيف: "لا يمكن تخيل العذاب النفسي والجسدي الذي يعاني منه ذلك الحيوان، ووزارتا شؤون الغابات في الولايتين تتحملان جانبا كبيرا من المسؤولية في هذا الشأن".

وبالعودة إلى كيرالا، طالبت مجموعات قبلية بقرية تشيناكانال بإعادة الفيل إلى موئله الأصلي. ويعتزم هؤلاء اللجوء إلى القضاء لتحقيق ذلك.

وقد تحدث أحد المتظاهرين إلى قناة "مالايالا مانوراما" الإخبارية قائلا: "ما الداعي من الإمساك بفيل ونقله إلى محمية للنمور إذا كان ذلك يتسبب في معاناته إلى هذا الحد؟"

وقالت وزارة شؤون الغابات بولاية تاميل نادو إنها أعادت توطين أريكومبان في أعماق محمية كالاكاد موندانثوراي للنمور، على بعد 200 كيلومتر من بلدة كومبون.

وتشير التقارير إلى أن السكان الذين يعيشون بالقرب من المحمية اعترضوا على إعادة توطينه هناك، إذ أعربوا عن قلقهم من أنه قد يُلحق الدمار بمساكنهم.