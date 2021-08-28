أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تقديم هدية للنادي الأهلي ومحبيه، بمناسبة تتويج النادي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، «منذ أمس وحتى قبل ساعات قليلة، لم ينقطع الطبل والرقص والفرح من بيوت النادي الأهلي ولاعبي النادي ومسئوليه».

وأضاف: «أفراح كثيرة وسعيدة وجميلة ويستحقوا أن يسعدوا ويفرحوا ويقولوا إنهم بعبع إفريقيا، تذكر ولا تتنكر قلت لك: (أهلي واحد ماتش واحد ييجبوا جون واحد)».

وأشار إلى أن الهدية عبارة عن فيديو مجمع لاحتفالات النادي الأهلي بمناسبة تتوجه بلقب الدوري للمرة الـ11، «جمعنا لكم الاحتفالات والحتت الجميلة واللطيفة عشان ننبسط بها معكم في هذا الفيديو الطريف اللطيف والظريف الخفيف».

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة، مستفيداً من الفوز ذهاباً على ملعبه استاد القاهرة (2-1).

وعزز الأهلي رقمه القياسي من الألقاب القارية في هذه المسابقة رافعاً رصيده الى 11 لقباً، إذ يعد اللقب الثالث للقلعة الحمراء في آخر 4 مواسم.