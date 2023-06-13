رئيس مجلس شيوخ حزب النور: الإخوان في جولة الإعادة هددوا أن الدم سيكون للركب

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن يوم 30 يونيو 2013 كان ثمرة عمل كبير، ونتيجة لممارسات جماعة الإخوان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «حزب النور اتفق مع الجماعة على عدم ترشيح إخواني للرئاسة، وفوجئ بتقديم خيرت الشاطر ثم محمد مرسي».

واستطرد: «الإخوان لم يخبرونا بسبب الرجوع في اتفاقهم معنا، وكان هذا أول خلاف بيننا وبين الإخوان، ولم نرشح مرسي، ومن الممكن أن تكون هناك وعود خارجية طلبت منهم الترشح للرئاسة».

ولفت إلى أن الإخوان في جولة الإعادة هددوا أن «الدم سيكون للركب»، معقبًا: «وجدنا أن الأمر صعبا، ونحن مقبلون على كارثة، وكوننا وفودا للقاء كل الأطراف وتهدئة الوضع، وحملنا رسالة من المجلس العسكري ووصلناها للإخوان، فتواصلوا مباشرة مع المجلس العسكري، وكأنهم لا يريدون أن يكون لحزب النور دور».

ونوه أن «الإخوان شوهوا صورة الدكتور خالد علم الدين، وكذبوا عليه وألصقوا له تهم تقترب من الإفك»، لافتًا إلى استقالة الدكتور باسم الزرقا من مجلس مستشاري مرسي احتجاجا على ذلك.

وأشار إلى أن «حزب النور يرى نفسه جزءا من الكل وليس الكل في الكل مثل ما يرى الإخوان أنفسهم»، مؤكدًا أن «حزب النور يمتلك ملفا كاملا على أخونة الدولة».

وأوضح أنهم اجتمعوا بمحمد مرسي، بعد تشكل جبهة الإنقاذ، وطالبوا مرسي بإشراك التيارات كلها في الحكم، والتوافق على النائب العام، وتغيير رئيس الوزراء، فرفض مرسي، راويًا: «صارحته بأنه لا يوجد منصب إلا ومسكه فرد من الإخوان، ولا أحد تولى منصبا من خارج الإخوان أو حتى غفير، فنفى ذلك، فكلفت الأمانة العامة لحزب النور بتجهيز ملف أخونة الدولة في 13 محافظة، ومناصبهم بالأسماء، وقدمته له على الهواء في حوار وطني».