 بوتين: الغرب انتهك القانون الدولي بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين: الغرب انتهك القانون الدولي بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 11:12 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الغرب ينتهك القانون الدولي بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف الرئيس الروسي، في اجتماع مع صحفيين عسكريين، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، أن الغرب لا يحاول حتى إخفاء حقيقة أنه يضخ أوكرانيا بالسلاح بل على العكس، إنهم فخورون بذلك.

وتابع: "بالمناسبة هناك بعض المشاكل؛ لأنه من الواضح إلى حد ما أنهم ينتهكون قواعد قانونية دولية معينة من خلال تسليم أسلحة إلى منطقة الصراع".

وأعرب بوتين، عن اعتقاده بأنه لا جدوى من إلقاء اللوم عليهم في ذلك لأنهم يسعون لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية فيما يتعلق بروسيا لكنهم لن يحققوها أبدًا، على حد تعبيره.


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