مجلس الوزراء اللبناني: وجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم عودة كريمة وآمنة

وافق مجلس الوزراء اللبناني، على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين اثنين؛ لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف "انا كوساكوفا" ورفاقها، والمحاميان هما ايمانويل داوود وباسكال بوفيه.

جاء ذلك في ختام جلسة مجلس الوزراء اليوم، بهيئة تصريف الأعمال، والتي تعقد للمرة الثامنة بصلاحيات رئيس الجمهورية منذ بداية الفراغ الرئاسي في مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وقرر المجلس، تأكيد موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية، خصوصا مع القرار 2254 مع ما يستدعيه، ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين والشئون الاجتماعية والعمل والثقافة والسياحة والزراعة والإعلام والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن يكون لها أيضا مهمة التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا.



وكل المجلس، وزير الخارجية والمغتربين إبلاغ هذا الموقف إلى المشاركين في مؤتمر "بروكسل 7" وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل التي جرت مناقشتها في الجلسة.