عواصف ترابية تضرب سوهاج وتؤدي لانعدام الرؤية

سقطت شجرة نخيل بوسط أحد شوارع سوهاج الرئيسية؛ بسبب العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية؛ ما تسبب في إعاقة حركة المرور حتى تمكنت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج من إزالتها، وإعادة تسيير الطريق، حيث أتخذ المواطنين شارع جانبي؛ لحين فتح الطريق عقب تكدس السيارات.

وتتعرض محافظة سوهاج لعاصفة ترابية منذ منتصف اليوم وحتى الآن، تسببت بانعدام الرؤية مع توقع سقوط أمطار، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

رفع درجة الأستعدادات بسوهاج لسوء الأحوال الجوية

وأصدر صباح اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تعليمات برفع درجة الاستعداد بالمحافظة؛ تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية، موجها تعليماته لكافة المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى المعنية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.

غرفة عمليات لمتابعة طقس سوهاج

ووجه المحافظ بالتأهب لكافة المخاطر المحتملة، للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع؛ تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية من اليوم وحتى انتهاء التحذيرات.

طقس سوهاج اليوم

وتتعرض مصر لمنخفض جوي صحراوي من الصحراء الغربية، وكتل هوائية من الناحية الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة لمدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.