أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن رفضه القاطع لعودة تيار الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» مساء الإثنين: «الوفد عقيدة تتعارض تمامًا مع فكر الإخوان ، لا يوجد داخل حزب الوفد إخواني ولن يكون»، مشددا على ضرورة الانشغال بمستقبل الوطن وعدم الالتفات إلى حقبة زمنية انتهت.

وكشف عن مطالبة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق؛ له بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك على هامش لقاء جمعهما بحفل زفاف الأسبوع الماضي، حسب قوله.

وأضاف أن كوادر حزب مستقبل وطن خرجت من رحم حزب الوفد، معقبا: «مستقبل وطن اللي بقاله سنتين من أين جاء؛ من حزب الوفد حسام الخولي وغيره الكثير، كوادره من عندنا، لكن الوفد هو الحزب الحقيقي المتبقي»، مشيرا إلى عزمه استدعاء جميع القيادات الوفدية بالأحزاب الأخرى؛ للعودة حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: «عندنا رصيد من الكوادر في أحزاب أخرى، والحزب قادر على تشكيل وزارة كاملة من الوفد، ولكن لن نستأثر بالتورتة الباب مفتوح للأحزاب الأخرى لمشاركتنا»، موضحا أن دعم رغيف الخبز يقع على رأس أولويات البرنامج الانتخابي، معربًا عن عزمه توسيع قاعدة المنضمين إلى دعم الخبز.

وأضاف أن إعلان الترشح الرسمي سيكون في القريب العاجل، معقبا: «أنا لا شغوف ولا مشتاق، أنا أعتقد أنها أمانة وواجب وطني، والله ما كنت هقرب منها أنا سني تخطى الـ 70 ومن يوم ما دخلت حزب الحزب وأنا تعبان».