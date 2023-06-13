قال المؤسس المشارك في منصة تويتر للتواصل الاجتماعي جاك دورسي، إن الهند هددت بحجب المنصة ما لم تمتثل لأوامر بتقييد حسابات، وهو اتهام رفضته الحكومة الهندية ووصفته بأنه «كذب بيّن».

وأضاف دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر في العام 2021، أن الهند هددت بإغلاق الشركة وملاحقة موظفيها إذا لم تمتثل لطلبات السلطات بإزالة منشورات وتقييد حسابات تنتقد الحكومة بسبب احتجاجات المزارعين خلال العامين 2020 و2021، وفق وكالة رويترز.

وقال دورسي في مقابلة مع برنامج (بريكينج بوينتس) الإخباري على موقع يوتيوب: «تجلى ذلك بطرق مثل: (سنغلق تويتر في الهند)، وهي سوق كبيرة جدا بالنسبة لنا، و(سنداهم منازل موظفيك)، وهو ما فعلوه، ونحن نتكلم عن الهند؛ الدولة الديمقراطية».

ونفت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، مرارا قيامها بالرقابة على الإنترنت، وقالت، اليوم الثلاثاء، إن ما قاله دورسي «كذب».

وتقول الحكومة الهندية إنها لا تهدف سوى لتقييد نشر المعلومات الخاطئة والمنشورات التي تهدد السلم والأمن.

وأشار دورسي كذلك إلى ضغوط مماثلة من حكومتي تركيا ونيجيريا اللتين فرضتا قيودا على المنصة في أوقات مختلفة على مر السنين قبل إلغاء تلك القيود.