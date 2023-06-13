قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه لا يتوقع انخفاض أسعار الزيوت في الفترة المقبلة؛ بسبب التضخم وسعر الصرف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن هناك انخفاضات في بعض السلع الاستراتيجية والأساسية بنسب تتراوح ما بين 2.5% إلى 3% عبر بورصات السلع العالمية.

ولفت إلى أن الوزارة تبيع زجاجة الزيت بـ30 جنيهًا، منوهًا أن الدولة تستورد كمية زيوت تصل إلى 97% من استهلاكها، الذي يصل إلى 4.2 مليون طن سنة.

ونوه أن الفجوة كبيرة بين أسعار الزيت التمويني وزيوت السوق الحر، مضيفًا: «السعر القائم الحالي في المنافذ أقل من مثيله خارجيًا والسوق الحر، ولا أتوقع انخفاضًا بسبب التضخم وسعر الصرف».

وفي سياق آخر، تحدث عن توريد 3.44 مليون طن قمح منذ بداية الموسم، الذي يستمر حتى شهر أغسطس المقبل، موضحًا أن الوزارة تستهدف استلام 4 ملايين طن.

وأكمل: «معدلات التوريد تعد جيدة للغاية بالنسبة للكمية، ومازال الموسم مستمرًا حتى شهر أغسطس، وقد نصل إلى 3.8 أو 4 ملايين طن».