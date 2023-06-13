تركيا تحتضن مباحثات رباعية مع فنلندا والسويد والناتو الأربعاء المقبل

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تحتضن تركيا مباحثات رباعية مع فنلندا والسويد وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، يوم الأربعاء المقبل، في إطار الاتفاق الثلاثي المبرم بين البلدان الثلاثة.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الاثنين، بأن الجولة الرابعة من المباحثات الرباعية بين الأطراف المذكورة، ستعقد في العاصمة أنقرة يوم 14 يونيو الجاري، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيعقد في المجمّع الرئاسي باستضافة عاكف تشاجاتاي قيليج، كبير مستشاري الرئيس التركي.

ويمثّل "الناتو" في الاجتماع مدير المكتب الخاص لأمين عام الحلف، ستيان جنسن، فيما يترأس الوفد السويدي سكرتير وزارة الخارجية السفير جان كنوتسون، والوفد الفنلندي سكرتير الخارجية يوكا سالوفارا.

وفي 28 يونيو 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وفي أواخر مارس الماضي صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.