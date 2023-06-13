محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لـ874 مشروعا لحياة كريمة في زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار المتابعة اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية بهدف الانتهاء من كافة المشروعات قبيل بدء أعمال المرحلة الثانية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بدويان عام المحافظة بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ومديري الشركات والهيئات المنفذة.



وأشار المحافظ إلى قرب انتهاء المحافظة من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى بنسبة إنجاز بلغت 91%، حيث تم الانتهاء من مشروعات كل من التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد بنسبة إنجاز بلغت 100%، ليصل بذلك عدد المشروعات التي تم نهوها بالقطاعات المختلفة 631 مشروعا.



وخلال اجتماعه أكد المحافظ على الهيئات والشركات ضرورة الإسراع في نهو المشروعات المتبقية وإزالة كافة التحديات التي تحول دون نهوها في الموعد المحدد، حيث استعرض المحافظ موقف المشروعات الجاري العمل بها في قطاعات الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الشباب والرياضة، الصحة، الحماية المدنية، الأسواق والمواقف والعمارات السكنية.



وقال رحمي إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت في مرحلتها الأولى في قرى مركز زفتى بإجمالي عدد 874 مشروعا في 22 قطاعا خدميا متنوعا، إلى جانب تنفيذ عدد من التدخلات البشرية التي تهدف في المقام الأول لبناء وتنمية الإنسان المصري من أنشطة ومشاريع تمكين اقتصادي، محو أمية، توعية وتنمية بشرية.