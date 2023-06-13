• السباعي يثمن تسهيل الاستثمار الزراعي أمام المصريين بالخارج كفكرة لتنمية الرقعة الزراعية

قال محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المزراعين عصب الزراعة، ولابد أن تستمر الدولة في تقديم كل أشكال الدعم لهم لتحقيق الأمن الغذائي.

ولتنمية القطاع الزراعي، طالب السباعي خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي، اليوم، بضرورة شراء الحاصيل الزراعية بسعر مناسب، وتفعيل قانون التعاونيات الزراعية، وادخال تعديلات تشريعية على قانون الزراعة ليتماشي مع تطورات التى حدث بالقطاع.

وأشار السباعي، إلى بذل الدولة، مجهود كبير لتوفير الأسمدة، ولكن حتى الآن مازال هناك معوقات، مطالبا بإلغاء الوسطاء في عمليات بيع الأسمدة والتى تضر بالفلاحين، بجانب مواجهة عمليات التغيرات المناخية لتعظيم الإنتاجية.

وشدد السباعي على أهمية تغير الثقافة الغذائية للمواطنين، والتوسع في الاستثمار الزراعي بالوكالة عن طريق ضخ استثمارات في دول خارج البلاد تتمتع بموقومات زراعية عالية.

وثمن السباعي فكرة تسهيل الاستثمار الزراعي أمام المصريين بالخارج كفكرة لتنمية الرقعة الزراعية.