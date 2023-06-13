المنتخب الأوليمبي يبدأ معسكره في الإسكندرية استعدادًا لبطولة إفريقيا

انتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في معسكره المغلق بالإسكندرية مساء الإثنين، استعدادا للقاء غانا وديا الخميس المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الإفريقية، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وأدى المنتخب تدريبا قويا في أول أيام المعسكر تحت قيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، الذي حرص على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بالفندق، وقبل بدء التدريب لمراجعة بعض الأمور الفنية التي تم شرحها على مدار المعسكرات الماضية.

ويستمر المعسكر بالإسكندرية حتى الخميس المقبل ثم يحصل المنتخب على 24 ساعة راحة قبل السفر في اليوم التالي إلى الرباط لخوض معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودي مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التي تستضيف مباريات مجموعته.

ويفتتح الفراعنة منافساتهم في كأس الأمم الأفريقية يوم 25 يونيو أمام النيجر، وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كلا من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.