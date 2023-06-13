قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن دستور الدولة الحالي القائم منذ 2014؛ تأثر بدستور عام 2012 الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين، معقبا: «مصر تراثها الدستوري؛ تراث رئاسي يمنح رئيس الدولة مقامه وسلطاته».

وأوضح خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» مساء الإثنين، أن النصوص الدستورية بالباب الخامس، بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية لرئيس الجمهورية؛ نزعت سلطات الرئيس وركزت على المجالس النواب كما في وضع دستور 2012».

وأضاف أن الدستور الحالي بتطلب إجراء بعض التعديلات، بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية؛ لا يستطيع تشكيل الحكومة في ظل هذا الدستور، حيث يكلف رئيس الوزراء بتشكيلها، فضلا حجب صلاحية الرئيس في تغيير وإعفاء الوزراء إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وأوضح أن مواد الدستور سوف تتسبب في خلق حالة من الصراع المستقبلي، معقبا: «ماذا بعد السيسي هذا الدستور لن يستمر، وماذا بعد الدكتور مدبولي الشخصية المتصالحة الهادئة؛ سيحدث صراع لأن اختصاصات رئيس مجلس الوزراء؛ تناطح اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور».