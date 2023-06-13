أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي زيارة إلى كييف، اليوم الثلاثاء، لمقابلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك قبل توجهه إلى محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت، الأحد، إنها بحاجة للسماح لها بالوصول إلى موقع قريب من المنشأة النووية لتفقد مناسيب المياه بعدما فقد خزان سد كاخوفكا كمية كبيرة من المياه بسبب الدمار الذي لحق به، بحسب وكالة "رويترز".



وتستخدم محطة زابوريجيا للطاقة النووية بركة مياه لتبريد ستة مفاعلات نووية؛ خوفا من احتمالات زيادة كارثية بدرجات حرارتها.



ومن جانبها، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، الثلاثاء، إن منسوب المياه بالبركة مستقر ومرتفع بما فيه الكفاية.

وبلغ منسوب المياه صباح الثلاثاء، 16.67 مترا، وهو ما تقول شركة "إنرجوأتوم" إنه "كاف لتلبية احتياجات المحطة".



وقالت السلطات الأوكرانية إن خزان كاخوفكا يستخدم في إعادة ملء البركة بشكل تلقائي، ولكن ذلك أصبح غير ممكن الآن بسبب انخفاض منسوب مياهه.